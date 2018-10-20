Расправа в консульстве: Меркель требует больше информации

Власти Германии осуждают преступление, в результате которого погиб саудовский журналист Джамаль Хашогги, но считают, что Саудовская Аравия предоставила недостаточно данных по этому делу.

"Представленных сведения о случившемся в консульстве в Стамбуле недостаточно", — говорится в распространенном в субботу совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД Германии Хайко Мааса, которое цитирует ТАСС.

Германские власти ожидают от Саудовской Аравии прозрачности в том, что касается расследования обстоятельств случившейся трагедии. "Ответственные должны быть привлечены к ответу", — подчеркивается в заявлении.

Меркель и Маас выразили соболезнования невесте журналиста, его родным и друзьям.

Ранее в субботу премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен также заявил, что Саудовская Аравия не рассказала всей правды о смерти журналиста. Он, а также находящийся с визитом в Дании премьер Нидерландов Марк Рютте указали, что расследование гибели Хашогги должно быть продолжено.

Тем временем, саудовский Минюст пообещал провести независимое расследование этого резонансного преступления, произошедшего в консульстве королевства в Стамбуле.