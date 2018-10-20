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20 октября 201819:28

КХЛ. "Спартак" нанес поражение "Словану"

Сергей Фадеичев/ТАСС

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами. "Спартак" у себя в Москве победил братиславский "Слован" 4:1, а рижское "Динамо" выиграла в Подольске у "Витязя" 2:1.

"Спартак" накануне отправил в отставку главного тренера Вадима Епанчинцева, и действиями красно-белых руководил Алексей Жамнов. Дебют олимпийского чемпиона 1992 года в новой роли оказался успешным. Дмитрий Калинин в первом периоде и Ярлслав Косов во втором забросили по шайбе в ворота гостей. Еще до второго перерыва "Слован" благодаря голу Патрика Ламперта одну шайбу отыграл. Скользкий счет держался вплоть до конца третьего периода. Но победу "Спартака" закрепили точные броски Анатолия Никонцева и Мартиньша Карсумса. 4:1 в пользу москвичей.

Кевин Кларк в равных составах и Лаурис Дарзиньш в большинстве создали рижскому "Динамо" в игре с "Витязем". Подмосковный клуб сократил отставание после того, как Миро Аалтонен реализовал численное преимущество. Но этот гол стал последним в матче. "Динамо" победило 2:1.

"Спартак" набрал 20 очков и идет шестым в Западной конференции. Следом за ним расположились "Витязь" и "Динамо" (Рига) по 19, и "Слован" 18 очков.

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