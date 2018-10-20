Новости Политика

Все видео этой рубрики
20 октября 201819:59

Умер нидерландский экс-премьер Вим Кок

Алексей Панов/ТАСС

Бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок скончался в субботу.

Политик, возглавлявший правительство королевства в течение восьми лет (с 1994-го по 2002-й годы), скончался на 81-м году жизни.

Об этом сообщается в заявлении нидерландской социал-демократической политической партии "Партия труда".

Причиной смерти Кока называется приступ сердечной недостаточности.

Сейчас

20:55

Пожар в стрип-клубе "Машенька": горит 600 квадратов

19:46

Умер нидерландский экс-премьер Вим Кок

18:51

Взрыв на "Авангарде": главному инженеру предъявлено обвинение

17:10

Там, где ходят бомжи: в Керчи нашли место тренировок Рослякова

16:43

Главный кадровик ГИБДД попался на растрате

15:15

Дарья Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля-2018

15:14

Раскольники заявили, что подчинили себе две главные лавры Украины

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Массовое убийство в Керчи: Росляков превратил в полигон окрестности своего дома

Массовое убийство в Керчи: Росляков превратил в полигон окрестности своего дома

13 минут назад
Пожар в стрип-клубе "Машенька": горит 600 квадратов

Пожар в стрип-клубе "Машенька": горит 600 квадратов

4 минуты назад
Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы

Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы

1 час назад
Вступили в силу новые правила восстановления прав

Вступили в силу новые правила восстановления прав

2 часа назад
Один диагноз на двоих: у Рыбина и Сенчуковой - рак

Один диагноз на двоих: у Рыбина и Сенчуковой - рак

3 часа назад
Камера запечатлела момент жестокого убийства на юго-западе Москвы

Камера запечатлела момент жестокого убийства на юго-западе Москвы

4 часа назад
Актрисе Марине Поплавской в ДТП оторвало ноги

Актрисе Марине Поплавской в ДТП оторвало ноги

3 часа назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
В Мавзолей Ленина вызвали скорую

В Мавзолей Ленина вызвали скорую

1 час назад
Взрыв на "Авангарде": главному инженеру предъявлено обвинение

Взрыв на "Авангарде": главному инженеру предъявлено обвинение

2 часа назад
Главный кадровик ГИБДД попался на растрате

Главный кадровик ГИБДД попался на растрате

4 часа назад
На месте крушения Л-39 нашли фрагменты тела

На месте крушения Л-39 нашли фрагменты тела

8 часов назад
"Курица в наушниках" проигнорировала кортеж Лукашенко. Видео

"Курица в наушниках" проигнорировала кортеж Лукашенко. Видео

9 часов назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё".

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё".

19.10.2018 18:44
Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

18.10.2018 21:25
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07
ЛНР пригрозила сбивать авиацию ВСУ

ЛНР пригрозила сбивать авиацию ВСУ

33 минуты назад
Смертельный номер в "Немецкой слободе". Расследование Эдуарда Петрова

Смертельный номер в "Немецкой слободе". Расследование Эдуарда Петрова

33 минуты назад
29
Керченский колледж восстановят после взрыва с расстрелом

Керченский колледж восстановят после взрыва с расстрелом

43 минуты назад
Футболист Денис Черышев избежал серьезной травмы

Футболист Денис Черышев избежал серьезной травмы

56 минут назад
Умер нидерландский экс-премьер Вим Кок

Умер нидерландский экс-премьер Вим Кок

1 час назад
КХЛ. "Спартак" нанес поражение "Словану"

КХЛ. "Спартак" нанес поражение "Словану"

1 час назад
Кардиологи рассказали, как можно продлить жизнь сердечникам

Кардиологи рассказали, как можно продлить жизнь сердечникам

2 часа назад
Американцы путают Россию с Испанией, а Узбекистан - с Данией

Американцы путают Россию с Испанией, а Узбекистан - с Данией

2 часа назад
"Уфа" и "Рубин" выдали безголевую ничью

"Уфа" и "Рубин" выдали безголевую ничью

2 часа назад
Освобожденный Бочкарев вернулся из Осло в Москву

Освобожденный Бочкарев вернулся из Осло в Москву

2 часа назад
Индонезия не боится санкций и ждет Су-35

Индонезия не боится санкций и ждет Су-35

2 часа назад
Жозе Моуринью едва не подрался с Маурицио Сарри

Жозе Моуринью едва не подрался с Маурицио Сарри

3 часа назад
Очевидец снял падение гимнастки на цирковом фестивале в Новокузнецке

Очевидец снял падение гимнастки на цирковом фестивале в Новокузнецке

3 часа назад
Отчет и рекомендации по "Союзу" утвердят 30-го

Отчет и рекомендации по "Союзу" утвердят 30-го

3 часа назад
У британского парламента собрались полмиллиона противников Brexit

У британского парламента собрались полмиллиона противников Brexit

3 часа назад
Съездивших в Крым норвежцев раскритиковали на родине

Съездивших в Крым норвежцев раскритиковали на родине

3 часа назад
КХЛ. "Трактор" дожал "Авангард", а "Сибирь" разгромила минское "Динамо"

КХЛ. "Трактор" дожал "Авангард", а "Сибирь" разгромила минское "Динамо"

3 часа назад
Херсонские депутаты лишили русский статуса регионального языка

Херсонские депутаты лишили русский статуса регионального языка

4 часа назад
Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

4 часа назад
Новая набережная соединит Москву-Сити и Фили

Новая набережная соединит Москву-Сити и Фили

5 часов назад
РПЦ объявила Варфоломея раскольником

РПЦ объявила Варфоломея раскольником

5 часов назад
Братьям Кличко поставили "голый" памятник

Братьям Кличко поставили "голый" памятник

5 часов назад
Раскольники заявили, что подчинили себе две главные лавры Украины

Раскольники заявили, что подчинили себе две главные лавры Украины

5 часов назад
Хабиров уверен в своих силах

Хабиров уверен в своих силах

5 часов назад
Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

9 часов назад
Главная проблема лучевой терапии рака решена

Главная проблема лучевой терапии рака решена

10 часов назад
Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

11 часов назад
От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

19.10.2018 15:55
Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

19.10.2018 15:51
Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

19.10.2018 12:13
Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

19.10.2018 10:06
Наши маршруты. Остров Калининград

Наши маршруты. Остров Калининград

18.10.2018 16:28