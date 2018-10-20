ЛНР пригрозила сбивать авиацию ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что оборонное ведомство ЛНР имеет право уничтожать украинскую авиацию, находящуюся в радиусе 30 километров у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Марочко, это нужно для защиты мирных жителей ЛНР.

Вместе с тем он подчеркнул, что использование боевой авиации станет грубейшим нарушением Минских договоренностей. Марочко выразил надежду на то, что у украинских властей хватит "благоразумия", и они не будут использовать авиацию в зоне конфликта. "В противном случае жертвы среди боевиков ВСУ неминуемы", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщили о проведении учебных полетов истребителей Вооруженных сил Украины в районе Операции объединенных сил.

Представитель оборонного ведомства ЛНР рассказал также, что силовики подтягивают к линии соприкосновения тяжелое вооружение, хотя Минские соглашения предусматривают, что оно будет отведено. В частности, заявил Марочко, в минувшую пятницу, 19 октября в район села Трехизбенка, в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, прибыли три БМП-1 и до 30 человек личного состава.