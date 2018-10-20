Названы лучшие в мире аэропорт и авиакомпания

Первое место в номинации "Лучший аэропорт в Европе" премии Business Traveller Awards 2018 занял амстердамский аэропорт Схипхол. Лучшим аэропортом мира 31-й год подряд стал Чанги в Сингапуре. А аэропорт Хитроу в Лондоне признан лучшим в мире для любителей шопинга, которые хотят вернуть сумму НДС по системе tax-free, сообщает издание "Евро Пульс".

А авиакомпания British Airways победила сразу в трех номинациях: "Лучший перевозчик на короткие расстояния", "Лучшая программа для постоянных клиентов" и "Лучший лаундж" (за зал ожидания в терминале 5 аэропорта Хитроу). В категории "Лучший лоукостер" победу одержала тоже британская компания Easyjet.

В номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы" победил российский "Аэрофлот".