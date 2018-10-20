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Дело саудовского журналиста 48 минут назад
Франция требует тщательного расследования убийства Хашогги
Париж требует тщательного расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Подтверждение смерти Джамаля Хашогги является первым шагом в сторону установления истины", — отметил Ле Дриан в субботу в Twitter министерства. При этом он отметил, что многие вопросы остаются без ответа. Французский министр указал, что ситуация требует "исчерпывающего расследования", чтобы установить, кто именно виновен в совершении данного преступления.
Как подчеркнул Ле Дриан, Франция ожидает от властей Саудовской Аравии работы в этом направлении. Он напомнил, что две страны являются стратегическими партнерами, а это предполагает "откровенность, требовательность и прозрачность".
Министр выразил соболезнования семье и близким Хашогги и заявил о необходимости защиты всех журналистов.
"Франция осуждает это убийство с наибольшей твердостью", — цитирует заявление министра, которое распространила пресс-служба МИД, РИА Новости.
Ранее в субботу с совместным заявлением на эту тему выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас. Они, в частности, указали, что власти Германии осуждают преступление, в результате которого погиб Хашогги, но считают, что Саудовская Аравия предоставила недостаточно данных по этому делу.
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