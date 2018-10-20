Месси повредил руку и был заменен

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил травму руки. В матче с "Севильей" аргентинец неудачно упал на руку и был заменен.

На 16 минуте матча с "Севильей" Месси в столкновении с Франко Васкесом упал и повредил руку. Врачи оказали нападающему необходимую помощь, но продолжить встречу Лионель не смог. На 30 минуте он был заменен на Усмана Дембеле.

До того, как получить травму Лионель успел забить мяч в ворота "Севильи". После его удара из-за пределов штрафной счет стал 2:0. Первый гол в самом начале встречи провел Фелипе Коутиньо.