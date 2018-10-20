Лопетеги дадут исправиться в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" потерпел очередную неудачу в чемпионате Испании, проиграв дома "Леванте" 1:2. Этот проигрыш поставил на грань увольнения главного тренера мадридцев Юлена Лопетеги.

Однако и игроки, и руководство "Реала" поддержали тренера в трудную для него минуту. "Сы должны быть едины, как никогда. Смена тренера не поможет. Юлен — отличный специалист. Мы его поддерживаем", — заявил капитан "Реала" Серхио Рамос. "Мы будем стоять за Лопетеги до смерти. Надо дать ему возможность работать в "Реале", — сказал МАрсело.

Руководство клуба в лице президента Флорентино Переса также поддержало тренера. Лопетеги точно будет руководить командой в домашнем матче Лиги чемпионов с чешкой "Викторией". И только в случае неудачи будет рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании бывшего наставника сборной Испании в "Реале".