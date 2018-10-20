ДТП парализовало движение по Горьковскому шоссе

В Подмосковье на 85-м километре Горьковского шоссе тяжелый грузовик снес наземный пешеходный переход. В результате инцидента движение на данном участке автотрассы полностью перекрыто, объезд осуществляется через Павловский Посад и по трассе А180.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, передает РИА Новости. Причиной происшествия стало самопроизвольное откидывания кузова грузового автомобиля.

Как сообщалось, в конце июля текущего года аналогичный инцидент произошел на Ярославском шоссе в Пушкинском городском округе Московской области. Тогда у грузовой автомашины также произошло самопроизвольное поднятие кузова, которым был обрушен наземный пешеходный переход.