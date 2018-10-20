Трамп недоволен исполнением Россией договора о РСМД

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил Дональд Трамп. Так как, по его мнению, Россия нарушает условия соглашения. И здесь — главная ирония. Так как договор неоднократно нарушали именно Соединенные Штаты.

Например, они установили в Польше и Румынии в рамках системы ПРО универсальные установки, которые позволяют использовать крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, производили ударные беспилотники с радиусом действия свыше 500 километров, которые подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования.

В свою очередь, в Минобороны России не раз подчеркивали, что Москва неукоснительно соблюдает все требования Договора, отмечает телеканал "Россия 24".