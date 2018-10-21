21 октября 201800:04
В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на остановку
ДТП произошло на Невском проспекте около Гостиного двора. Как сообщают очевидцы в соцсетях, кроссовер BMW после нескольких перестроений на скорости задел две машины, одна из которых врезалась в остановку. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает телеканал "Россия 24".
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