В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на остановку

ДТП произошло на Невском проспекте около Гостиного двора. Как сообщают очевидцы в соцсетях, кроссовер BMW после нескольких перестроений на скорости задел две машины, одна из которых врезалась в остановку. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает телеканал "Россия 24".