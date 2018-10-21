В Венесуэле троих россиян обвиняют в незаконном обороте наркотиков

По обвинению в незаконном обороте наркотиков властями Венесуэлы арестованы 20 человек, в числе которых трое россиян, один украинец, 13 филиппинцев и трое венесуэльцев.

В начале октября текущего года представители антинаркотического подразделения Боливарианской национальной гвардии провели досмотр танкера Jose Progress, находившегося в бухте Хосе Антонио Ансоатеги на севере страны, передает ТАСС. В ходе досмотра на борту судна были обнаружены 124 пакета с кокаином общим весом 147 килограммов. Танкер, направлявшийся в бельгийский порт Гент, в настоящее время арестован.