У Лионеля Месси – перелом руки

Из-за травмы руки, полученной в матче чемпионата Испании с "Севильей", нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси пропустит три недели. Врачи выявили у него перелом.

В результате футболист пропустит около шести матчей, в том числе, встречу следующего тура чемпионата Испании против мадридского "Реала".

Как сообщалось, в ходе матча в Барселоне Лиолнель Месси забил мяч и сделал результативную передачу, после чего на 26-й минуте при счете 2:0 после столкновения с полузащитником "Севильи" Франко Васкесом был заменен, напоминает ТАСС. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.