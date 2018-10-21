Столкновения христиан и мусульман в Нигерии унесли жизни десятков людей

В минувшую субботу в северном нигерийском штате Кадуна в результате столкновений христиан и мусульман погибли 55 человек. Трагические события были спровоцированы конфликтом между христианскими и мусульманскими грузчиками в городе Касуван-Магани на местном рынке.

По свидетельствам местных жителей, беспорядки начались в четверг, тогда погибли два человека. Только экстренное вмешательство полиции позволило избежать большого количества жертв. Уже в ночь на пятницу молодые христиане из этнической группы адара организовались в группы и сожгли несколько домов мусульман, после чего столкновения возобновились с новой силой, передает ТАСС.

Начиная с пятницы в городе действует режим комендантского часа, сообщается о более чем 20 задержанных, подозреваемых в организации погромов. задержании 22 человек, подозреваемых в организации погромов.