На Тайване зафиксировано землетрясение

В воскресенье, 21 октября, утром в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались на территории уездов Хуалянь, Наньтоу, Илань и в городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Эпицентр сейсмического события располагался в 25 километрах от города Хуалянь, его очаг залегал на глубине 63 километра, передает ТАСС.

Остров Тайвань с населением около 23 миллионов человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии, вследствие чего там регулярно происходят землетрясения.