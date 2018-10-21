Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе: 1 погибший, трое пострадавших

В ночь на воскресенье во Владикавказе вспыхнул пожар на металлургическом заводе "Электроцинк". В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали.

В настоящее время площадь возгорания составляет 650 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 50 человек и 18 единиц техники, передает ТАСС. В результате пожара, вспыхнувшего в помещении электролитного цеха, обрушились часть кровли и стены. По уточненным данным, погибший и двое пострадавших — — сотрудники федеральной противопожарной службы, прибывшие на место происшествия для ликвидации возгорания.

Завод "Электроцинк" – одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Он входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК). На предприятии работают около 1,8 тысячи человек. Завод производит цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, сообщает РИА Новости.