НХЛ. Тарасенко и Барабшев помогли "Сент-Луису" обыграть "Торонто"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на выезде обыграл "Торонто Мэйпл Лифс". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей одну из шайб забросил Иван Барбашев, поразивший пустые ворота. Другой российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитники "Торонто" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов остались без очков.

В других матчах игрового дня с участием россиян "Лос-Анджелес Кингз" потерпел четвертое поражение подряд, уступив на своем льду "Баффало Сэйбрз" — 1:5, Илья Ковальчук отличиться не смог. Вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков в проигранном матче с "Чикаго Блэкхокс" — 1:4, у победителей Артем Анисимов сделал голевой пас. Также передача на счету Евгения Дадонов из "Флориды Пэнтерз", которая дома в овертайме проиграла "Детройт Ред Уингз" — 3:4.