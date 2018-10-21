Гран-при США. Хэмилтон будет стартовать первым

На автодроме в американском Остине (штат Техас) продолжается очередной этап "Формулы-1" Гран-при США. В ночь на 21 октября состоялась квалификация, победителем которой стал лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Вторым стал немец Себастьян Феттель из команды Ferrari, третьим — его партнер по команде финн Кими Райкконен. Отметим, что ранее Феттель был оштрафован на три позиции по итогам свободных заездов, поэтому будет стартовать пятым.

Выступающий за Williams Сергей Сироткин показал 17-й результат, но из-за штрафов других гонщиков будет стартовать 15-м. Его напарник канадец Лэнс Стролл стал 16-м.