Тема:
Договор о РСМД 32 минуты назад
Косачев: заявление Трампа о выходе из ДРСМД похоже на шантаж
Заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) больше похоже на продолжающийся шантаж, чем на свершившийся юридический акт. Так считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Трамп заявил, что США выйдут из Договора о РСМД, так как, по его мнению, Россия нарушает условия соглашения. Односторонний выход из Договора предусмотрен его 15-й статьей, напомнил сенатор Косачев, однако это производится по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок. Пока же официальных шагов на этот счет не сделано, отметил Косачев в Facebook.
Однако это не делает заявление Трампа менее угрожающим и опасным, продолжает сенатор: американцы ищут любые возможности для разрушения выработанной в годы "холодной войны" системы договоренностей по балансу ядерных сил в мире.
По словам Константина Косачева, если читать только заголовки о заявлении Трампа, ситуация "выглядит чудовищной": ядерная держава в одностороннем порядке уничтожает одно из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, одним из двух участников которого она является.
Однако, продолжает Косачев, если вчитываться в достаточно противоречивый текст заявления Трампа, появляется существенное "если": американцы не выйдут из ДРСМД, если Россия и Китай согласятся его модернизировать.
В части России это либо незнание Договора, либо игра на публику, говорит сенатор: 16-я статья прямо предусматривает, что каждая из Сторон может предлагать поправки к Договору. Эта возможность "на столе" и подлежит обсуждению, однако предложений на этот счет американцы Москве, насколько известно Косачеву, не передавали.
С Китаем ситуация другая, говорит сенатор: у этой страны, как и у многих других, действительно есть ракеты запрещенного Договором класса. Именно поэтому Россия устами президента Путина еще в 2007 году предлагала сделать Договор универсальным — то есть, многосторонним.
В 2008 году глава МИД России Сергей Лавров оформил эту инициативу в виде изложенных им "Основных элементов международно-правовой договоренности о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (наземного базирования)". "Однако американцы сильно не напрягались, и инициатива "ушла в песок", — отметил Косачев.
Ранее по теме
-
Рябков: Москва рассчитывает на разъяснения по Договору о РСМД32 минуты назад
-
Трамп недоволен исполнением Россией договора о РСМД11 часов назад
-
Шойгу: США готовятся выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности3 месяца назад
-
"Доверяй, но проверяй": 30 лет договору о РСМД4 месяца назад
-
Договор о РСМД стал очередным поводом для западных нападок на Россию5 месяцев назад
-
Трампу позволили выйти из ДРСМД5 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Росляков превратил в полигон окрестности своего дома
- Актрисе Марине Поплавской в ДТП оторвало ноги
- Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы
- У Рыбина и Сенчуковой - рак
- В Мавзолей Ленина вызвали скорую
Самое читаемое
-
В Подмосковье на улице найден малыш, никто не знает, чей он
- Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства
- Убийцей самой богатой женщины Монако оказался ее зять
- Джамаля Хашогги расчленили под музыку
- Рассекречен доклад о сексуальной ориентации Гитлера
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Как Россия и Китай избавляются от доллара
- Топ-10 лучших авиакомпаний мира
- Россия призвала ООН дать оценку захвату российской дипсобственности со стороны США
- Предотвратить природные катастрофы: 5 решений от Билла Гейтса
- Может ли дело Хашогги лишить власти саудовского принца?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
Вести в 20.00
-
"Свидетели Иеговы" повлияли на керченского убийцу
- Кокорин и Мамаев не убедили суд
- В Америку пришел Гондурас
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Кокорина и Ко отправили обратно за решетку
- На Новодевичьем кладбище открыли памятник Леониду Броневому
- "Савеловская" Большого кольца метро уже достраивается
- Москвичи выберут место для парковок рядом с домом
- Выходные в столице: рай для букиниста, школа икебаны и фестиваль мультфильмов
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"