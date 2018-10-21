Главный инженер "Авангарда" признался в нарушении правил безопасности

Главный инженер завода "Авангард" в Ленинградской области признал вину и сотрудничает со следствием. Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК по Ленинградской области, в суд направлена просьба о его заключении под домашний арест.

Главного инженера обвиняют в нарушении правил безопасности, выразившихся в допуске к опасным работам лиц, не трудоустроенных на предприятии. При взрыве погибли четыре человека.