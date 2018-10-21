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21 октября 201810:23

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Крыму

"Мобильный репортёр"

Микроавтобус в Крыму опрокинулся в кювет, пострадали семь человек.

ДТП произошло утром в воскресенье на трассе Керчь — Симферополь в районе села Грушевка, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen, следовавшего в Симферополь, не справился с управлением, съехал в кювет", — говорится в сообщении.

К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа пожарно-спасательной части.

Блокирование движения по шоссе не потребовалось. Пострадавшие доставлены в местные больницы с травмами различной степени тяжести, несовершеннолетних среди них нет.

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