Рябков: Москва рассчитывает на разъяснения по Договору о РСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: Москва осуждает попытки Вашингтона добиться от России уступок в сфере стратегической стабильности. Дипломат подчеркнул: обвинения США в адрес России надуманны и, видимо, направлены на то, чтобы скрыть нарушения со стороны Пентагона.

Даже за океаном считают, что решение Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обострит отношения не только с Россией. Бывший посол США в нашей стране Майкл Макфол заявил, что отмена соглашения серьезно затронет американских союзников в Европе, передает телеканал "Россия 24".

А сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол и вовсе назвал планы Трампа деструктивными. По его мнению, это в буквальном смысле уничтожит десятилетия работы по двустороннему контролю над вооружениями.

Но глава Белого Дома, как и ранее, уверяет, что вынужден противостоять России в интересах США. "Мы оставались верны соглашению, мы его соблюдали, но Россия, к сожалению, его нарушает. Так что мы отменяем договор, мы выходим из него", — заявил Трамп

Сегодня, 21 октября, в российскую столицу на переговоры прибудет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Его встреча с Сергеем Лавровым запланирована на понедельник. По словам Сергея Рябкова, Москва рассчитывает услышать от Болтона разъяснение на тему Договора РСМД.

В российском Министерстве обороны не раз подчеркивали, что наша страна неукоснительно соблюдает все положения этого документа. А вот к Штатам довольно часто возникают вопросы.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Вступил в силу 1 июня 1988 года.

Это первый в истории документ о ликвидации развернутых и неразвернутых ракет меньшей и средней дальности наземного базирования. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода, если под угрозой ее "высшие интересы".

В 1992 году к Договору присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность по Договору.

США неоднократно нарушали Договор: использовали при испытаниях средств ПРО ракеты-мишени, сходные с ракетами средней и меньшей дальности; установили в Польше и Румынии в рамках системы ПРО универсальные установки вертикального пуска, которые позволяют использовать крылатые ракеты Tomahawk; производили ударные беспилотники с радиусом действия свыше 500 километров, которые подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования.