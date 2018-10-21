У керченского стрелка мог быть сообщник

Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, мог действовать не в одиночку, об этом сообщает телеканал "Россия 24".

На записях, сделанных камерами наблюдения, видно, что стрелок несколько раз контактировал с одним и тем же человеком непосредственно перед трагическими событиями. Сначала Росляков поздоровался с ним, после чего молодые проследовали по коридору вместе.

"Пока непонятно, просто это случайная встреча, или это соучастник. Мы увидим этого человека еще раз, в еще одном эпизоде", — прокомментировал корреспондент Николай Долгачев.

В тот момент, когда Владислав Росляков предположительно занимался подготовкой взрывного устройства, находившегося в принесенном им рюкзаке, тот же самый человек находился поблизости и наблюдал за происходящим.

Напомним, что в минувшую среду, 17 октября, учащийся четвертого курса колледжа взорвал бомбу и открыл огонь по ученикам и преподавателям колледжа из дробовика.

В результате действий злоумышленника погиб 21 человек, еще 50 – пострадали.