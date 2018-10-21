Пожар на заводе во Владикавказе тушат более 150 человек

К тушению пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе привлечены дополнительные силы пожарных. Общая площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. На площади 500 квадратных метров обрушились кровля и часть стены.

Численность отряда спасателей, борющихся с огнем, увеличивают уже во второй раз. Сейчас к ликвидации пожара привлечены 146 человек и 42 единицы техники, уточняет пресс-служба МЧС. В ближайшее время к ликвидации пожара подключится и пожарный поезд. Рассматривается возможность привлечение вертолета Ми-8 из Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье в цехе электролиза, в отсутствие работников. Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем активное горение зафиксировали и на складах завода "Электроцинк", где находятся емкости с серной кислотой. Площадь горения оценивалась в две тысячи квадратных метров. По состоянию на утро воскресенья она увеличилась более чем в два раза.

При тушении пожара погиб один сотрудник, трое пострадали.

Завод "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Завод производит цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы цветных металлов, расположен в северо-восточной части Владикавказа. МЧС уточняет, что дым, идущий от пожара, не затрагивает жилые кварталы города. Республиканский Росприроднадзор проводят мониторинг состояния воздуха в городской черте в зоне возгорания.

"Воздух нечистый, но угрозы населению нет", — сообщил прессе руководитель управления Виталий Кокоев.