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Договор о РСМД 43 минуты назад

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21 октября 201811:51 Александр Христенко

Обвинения в адрес России: США обошлись даже без highly likely

Чем Дональд Трамп объясняет свое решение о скором выходе из важнейшего договора между Россией и США, и чего теперь стоит ожидать от Соединенных Штатов?

О скором выходе из важнейшего договора между Россией и США Дональд Трамп сообщил возле самолета, как бы на бегу. Договор по РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) называют краеугольным камнем безопасности Европы, который теперь, похоже, будет просто выброшен — по решению США.

"Россия нарушила этот договор. Они нарушали его много лет, и я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры о том, чтобы расторгнуть документ. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и производить вооружение. Поэтому мы собираемся положить конец соглашению и выйти из него", — считает Трамп.

Америка обвинила Россию в испытании новой крылатой ракеты наземного базирования, которая якобы может пролететь дальше 500 километров. При этом никаких доказательств (например, данных о том, где и когда прошел запуск) Вашингтон так и не предъявил. Мол, "свои источники не раскроем, вы все сами знаете".

"Мы отрицаем все безосновательные обвинения! Важно, что в данном случае мы даже не слышим фразу "хайли лайкли", которую любят некоторые западные коллеги. Звучат лишь утверждения о том, что "русские все нарушают", — комментирует надуманные обвинения посол России в США Анатолий Антонов.

В 2018 году исполнилось ровно 30 лет с момента вступления в силу договора РСМД. Стороны уничтожили целый класс ракет, в том числе американские системы "Першинг" и советские "Пионер". Это было крайне опасное оружие, ведь оснащались ракеты этого класса ядерными боеголовками, — в зоне поражения был весь европейский континент, а подлетное время исчислялось минутами.

Россия в свою очередь обвинила США в нескольких нарушениях договора по РСМД. Одно из них — пусковые установки MK41 американской системы ПРО в Польше и Румынии. По данным российских военных, они универсальны — из них можно запускать не только оборонительные противоракеты, но и наступательные "Томагавки". А это прямое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Однако Дональд Трамп считает, что Америка должна разрабатывать это вооружение: "Нам придется развивать это вооружение, пока Россия Китай и все они не придут к нам, и скажут: "Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения". Но если Россия это делает, и если Китай это делает, а мы придерживаемся соглашения, то это неприемлемо".

Примечательно, что американский президент несколько раз упомянул Китай, который вообще не является стороной договора по РСМД. И это совсем не случайно. Как считает российский посол в США, таким способом Америка ищет предлог для выхода из договора РСМД: "С недавних пор мы слышим все больше заявлений со стороны американского военного командования, что США нужны ракеты средней и меньшей дальности для того, чтобы сдерживать Китай".

 

Москва к такому варианту развития событий подготовилась заранее. Созданы крылатые ракеты "Калибр" для подводных лодок, кораблей и авиации. Они не нарушают договор по РСМД, и это оружие того же класса, что было до сих пор у США.

"Мы считаем, что мы просто выровняли сейчас ситуацию. Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным, хочу об этом сказать и предупредить, мгновенным и зеркальным", — отметил президент России Владимир Путин, выступая в Сочи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Подробности американская сторона, по-видимому, узнает непосредственно в российской столице. Из Вашингтона в Москву направился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Убежденный противник вообще любых соглашений, ограничивающих вооружения, именно Болтон настаивал на разрыве договора по РСМД. При том что против были и высокопоставленные чиновники Госдепа и, конечно, союзники в Европе. Дональд Трамп, очевидно, к их мнению не прислушался.

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