Тема:
Договор о РСМД 43 минуты назад
Обвинения в адрес России: США обошлись даже без highly likely
Чем Дональд Трамп объясняет свое решение о скором выходе из важнейшего договора между Россией и США, и чего теперь стоит ожидать от Соединенных Штатов?
О скором выходе из важнейшего договора между Россией и США Дональд Трамп сообщил возле самолета, как бы на бегу. Договор по РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) называют краеугольным камнем безопасности Европы, который теперь, похоже, будет просто выброшен — по решению США.
"Россия нарушила этот договор. Они нарушали его много лет, и я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры о том, чтобы расторгнуть документ. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и производить вооружение. Поэтому мы собираемся положить конец соглашению и выйти из него", — считает Трамп.
Америка обвинила Россию в испытании новой крылатой ракеты наземного базирования, которая якобы может пролететь дальше 500 километров. При этом никаких доказательств (например, данных о том, где и когда прошел запуск) Вашингтон так и не предъявил. Мол, "свои источники не раскроем, вы все сами знаете".
"Мы отрицаем все безосновательные обвинения! Важно, что в данном случае мы даже не слышим фразу "хайли лайкли", которую любят некоторые западные коллеги. Звучат лишь утверждения о том, что "русские все нарушают", — комментирует надуманные обвинения посол России в США Анатолий Антонов.
В 2018 году исполнилось ровно 30 лет с момента вступления в силу договора РСМД. Стороны уничтожили целый класс ракет, в том числе американские системы "Першинг" и советские "Пионер". Это было крайне опасное оружие, ведь оснащались ракеты этого класса ядерными боеголовками, — в зоне поражения был весь европейский континент, а подлетное время исчислялось минутами.
Россия в свою очередь обвинила США в нескольких нарушениях договора по РСМД. Одно из них — пусковые установки MK41 американской системы ПРО в Польше и Румынии. По данным российских военных, они универсальны — из них можно запускать не только оборонительные противоракеты, но и наступательные "Томагавки". А это прямое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Однако Дональд Трамп считает, что Америка должна разрабатывать это вооружение: "Нам придется развивать это вооружение, пока Россия Китай и все они не придут к нам, и скажут: "Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения". Но если Россия это делает, и если Китай это делает, а мы придерживаемся соглашения, то это неприемлемо".
Примечательно, что американский президент несколько раз упомянул Китай, который вообще не является стороной договора по РСМД. И это совсем не случайно. Как считает российский посол в США, таким способом Америка ищет предлог для выхода из договора РСМД: "С недавних пор мы слышим все больше заявлений со стороны американского военного командования, что США нужны ракеты средней и меньшей дальности для того, чтобы сдерживать Китай".
Москва к такому варианту развития событий подготовилась заранее. Созданы крылатые ракеты "Калибр" для подводных лодок, кораблей и авиации. Они не нарушают договор по РСМД, и это оружие того же класса, что было до сих пор у США.
"Мы считаем, что мы просто выровняли сейчас ситуацию. Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным, хочу об этом сказать и предупредить, мгновенным и зеркальным", — отметил президент России Владимир Путин, выступая в Сочи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Подробности американская сторона, по-видимому, узнает непосредственно в российской столице. Из Вашингтона в Москву направился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Убежденный противник вообще любых соглашений, ограничивающих вооружения, именно Болтон настаивал на разрыве договора по РСМД. При том что против были и высокопоставленные чиновники Госдепа и, конечно, союзники в Европе. Дональд Трамп, очевидно, к их мнению не прислушался.
Ранее по теме
-
Рябков: Москва рассчитывает на разъяснения по Договору о РСМД2 часа назад
-
Косачев: заявление Трампа о выходе из ДРСМД похоже на шантаж2 часа назад
-
Трамп недоволен исполнением Россией договора о РСМД12 часов назад
-
Шойгу: США готовятся выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности3 месяца назад
-
"Доверяй, но проверяй": 30 лет договору о РСМД4 месяца назад
-
Договор о РСМД стал очередным поводом для западных нападок на Россию5 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Росляков превратил в полигон окрестности своего дома
- Актрисе Марине Поплавской в ДТП оторвало ноги
- Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы
- У Рыбина и Сенчуковой - рак
- В Мавзолей Ленина вызвали скорую
Самое читаемое
-
В 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник
- Керченская трагедия: труп Рослякова никому не нужен
- Актрису "разорвало на части": видео с места ДТП с Поплавской
- Чтобы купить дробовик, Росляков обокрал бабушку
- В Подмосковье ищут родителей потерявшегося годовалого мальчика
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Как Россия и Китай избавляются от доллара
- Топ-10 лучших авиакомпаний мира
- Россия призвала ООН дать оценку захвату российской дипсобственности со стороны США
- Предотвратить природные катастрофы: 5 решений от Билла Гейтса
- Может ли дело Хашогги лишить власти саудовского принца?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
Вести в 20.00
-
"Свидетели Иеговы" повлияли на керченского убийцу
- Кокорин и Мамаев не убедили суд
- В Америку пришел Гондурас
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Кокорина и Ко отправили обратно за решетку
- На Новодевичьем кладбище открыли памятник Леониду Броневому
- "Савеловская" Большого кольца метро уже достраивается
- Москвичи выберут место для парковок рядом с домом
- Выходные в столице: рай для букиниста, школа икебаны и фестиваль мультфильмов
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"