Нарушение ПДД привело к аварии с переворотом в Казани. Видео

Очевидец опубликовал запись с регистратора, запечатлевшего момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждения автора ролика, в минувший четверг, 18 октября, в Казани.

Судя по кадрам видео, водитель автомобиля BMW попытался проскочить пересечение улиц на запрещающий сигнал светофора.

В тот момент, когда он находился примерно на середине перекрестка, в него врезался Nissan Qashqai, двигавшийся, в свою очередь, на зеленый свет.

После столкновения BMW не устоял на колесах и завалился на бок.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось.