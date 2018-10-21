НБА. В матче "Лейкерс" и "Рокетс" произошла драка с участием Джеймса, Пола и Рондо

В матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон Рокетс" произошла массовая потасовка с участием звездных игроков.

Инцидент произошел в середине четвертой четверти после фола со стороны форварда хозяев Брэндона Ингрэма на лидере "Хьюстона" Джеймсе Хардене. Ингрэм грубо оттолкнул Хардена, после чего в конфликт вмешались разыгрывающие команд Рэджон Рондо ("Лейкерс") и Крис Пол ("Рокетс"). Баскетболисты успели обменяться несколькими ударами, пока драку не удалось остановить при помощи охраны, а также Леброна Джеймса и других игроков команд.

Rondo and CP3 threw hands in Lakers-Rockets brawl 😳 pic.twitter.com/Z0eWmxDdTH — Bleacher Report (@BleacherReport) 21 октября 2018 г.

Сама игра завершилась со счетом 124:115 в пользу "Хьюстона".