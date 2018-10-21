Керлинг. Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира в миксте

В канадском городе Келоуна завершился чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд. Сборная России заняла на турнире третье место, в матче за бронзу обыграв норвежцев со счетом 8:7.

На мировом первенстве российская команда выступала в составе Александра Еремина (скип), Марии Комаровой, Даниила Горячева и Анастасии Москалевой.

В финале встретились сборные Канады и Испании. В итоге победа досталась хозяевам и главным фаворитам турнира, которые обыграли соперников со счетом 6:2.