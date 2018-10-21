Умер режиссер "Клана Сопрано" и "Офиса"

В Лос-Анджелесе скончался после долгой болезни американский режиссер Денни Лейнер, снявший, в частности, фильмы "Где моя тачка, чувак?", "Гарольд и Кумар уходят в отрыв" и "Великое новое чудо". Он также принимал участие в создании сериалов "Клан Сопрано", "Офис" и "Как добиться успеха в Америке", и был лид-гитаристом бруклинской музыкальной группы The Flying Guacamoles.

Лейнеру было 57 лет. О его смерти сообщил в "Фейсбуке" продюсер и сценарист Росс Путман. Сообщается, что у Лейнера был рак легких.