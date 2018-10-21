Кувалды и бутылки: на посольство Канады в Афинах напали

В воскресенье утром десять неизвестных в масках закидали здание посольства Канады в Афинах бутылками с краской и побили стекла кувалдами, пишет РИА Новости.

Полиция оцепила улицу Антистасеос, где расположена дипмиссия, и ведет расследование. Задержанных по подозрению в вандализме пока нет. Ранее такие атаки на посольства совершали члены анархистской организации "Рубикон".