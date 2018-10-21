Появилось видео столкновения трамвая и троллейбуса в Петербурге

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло на Заневской площади в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга еще в минувший вторник, 16 октября, однако видео столкновения опубликовано только сейчас.

Регистратор, установленный в трамвае, запечатлел момент столкновения "автора ролика" с троллейбусом после неудачной попытки повернуть налево на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Единственным последствием ДТП стала внушительная пробка, образовавшаяся на подъездах к месту аварии.