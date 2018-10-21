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21 октября 201813:06

Вслед за "Электроцинком" загорелся еще один завод

В Северной Осетии горит еще один завод — предприятие по переработке автошин и резины. Пожар начался в воскресенье в селении Михайловском, сообщили СМИ в региональном МЧС. О пострадавших на этом пожаре пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ночь с субботы на воскресенье в восточной части североосетинской столице Владикавказе загорелся цех завода "Электроцинк". Пожар перекинулся на складские помещения, где хранятся емкости с соляной кислотой. К утру воскресенья площадь пожара увеличилась с 500 до 4,5 тысячи квадратных метров. Часть стены и кровли здания обрушились. На пожаре работают почти 150 пожарных и спасателей, привлечены более 40 единицы спецтехники. На помощь осетинским пожарным из Кабардино-Балкарии прибыл пожарный поезд с запасом воды и пенообразователем. Обсуждается возможность привлечения пожарного вертолета Ми-8 из Минеральных Вод.

Специалисты республиканского Росприроднадзора мониторят состояние атмосферного воздуха. По их словам, дым от пожара идет в сторону от жилых кварталов и угрозы пока не представляет — уровень ПДК вредных веществ в атмосфере не превышен.

 

Сейчас предприятие полностью остановило работу. По словам руководителя Игоря Ходыко, для работы и технологических процессов нет никаких условий.

Всего на заводе "Электроцинк" работает около 1,8 тысячи человек. При пожаре никто из работников не пострадал — работы в ночные смены там не ведутся. При тушении погиб один пожарный, пострадали еще трое.

Завод "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы цветных металлов.

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