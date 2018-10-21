Спасательная операция в Ла-Манше: на мель сел паром

В проливе Ла-Манш, неподалеку от британского острова Уайт паром сел на мель. В этом районе идет спасательная операция. По предварительным данным, никто из пассажиров парома не пострадал.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ Великобритании, на место происшествия направлены три спасательных лодки. Специалисты должны убедиться, что никто из 56 пассажиров парома не оказался за бортом. Причины инцидента пока не называются.

По некоторым данным, паром мог столкнуться в море с двумя яхтами, однако эта информация пока не находит подтверждения из официальных источников.