Глюкозу прооперировали

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под творческим псевдонимом Глюк'oZa, рассказала, что перенесла операцию на ноге.

До этого она не могла нормально передвигаться и даже плакала от боли. Об этом певица рассказала в своем посте в Instagram.

Вчера стало известно о болезни еще двух российских певцов. Музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали, что им поставили смертельный диагноз — рак кожи. Они ведут с ним борьбу уже несколько лет.

На прошлой неделе музыкант Стас Пьеха попал в больницу с острым панкреатитом. Об этом он сам сообщил в комментариях к посту в своем Instagram.

Исполнитель не унывает, говорит: "Жить я буду, петь тоже". Он назвал это уроком себе, но признал, что ему требуется "увесистый повод", чтобы начать "практиковать любовь к себе".

В тот же день в одну из московских больниц был экстренно госпитализирован главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Его прооперировали, все прошло успешно. Сообщается, что причиной госпитализации стал приступ острого болевого синдрома в области почки.