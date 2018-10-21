Опубликованы кадры с места крушения поезда на Тайване, где погибли 17 человек

В воскресенье, 21 октября, в районе тайваньского города Илань произошло крушение железнодорожного пассажирского состава.

В результате схода поезда с рельсов погибло как минимум 17 человек, еще 80 пострадало, сообщает ТАСС, со ссылкой на Центральное новостное агентство Тайваня.

По предварительной информации, еще какое-то количество людей может быть заблокировано в искореженных вагонах.