Во время вечеринки в США обвалился пол

В ночь на воскресенье в одном из домов жилого комплекса в американском городе Клемсон провалился пол. Как рассказали телеканалу FOX Carolina в полиции, ЧП произошло во время частной вечеринки.

30 гостей были травмированы, и им потребовалась помощь врачей в стационаре, пишет РИА Новости. Жителям комплекса, эвакуированным из-за обрушения, разрешили вернуться в свои квартиры.