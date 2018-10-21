В Самаре авто с водителем провалилось в яму с кипятком. Видео

В Самаре минувшей ночью автомобиль провалился в яму с кипятком, передает телеканал "Россия 24". Кадры с места происшествия уже появились в соцсетях.

ЧП произошло на перекрестке сразу после того, как водитель начал движение на зеленый свет. Сначала под землю ушло одно колесо, мужчина попытался отъехать назад, но тут асфальт провалился подо всей машиной, а внизу оказалась еще и горячая вода.

Чтобы выбраться наружу, водителю пришлось разбить стекло. Вытягивать машину пришлось уже при помощи спецтехники и троса. Как пишут в комментариях к видео, провалы грунта в Самаре — не редкость. Причиной, как и в этом случае, чаще всего становятся коммунальные аварии.