НАТО обвиняет Россию в выходе США из ДРСМД

Россию сделали ответственной за выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Лунгеску сообщила, что союзники в НАТО выказывают озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательство по ДРСМД, подписанному США и СССР в 1987 году.

При этом в Брюсселе было заявлено, что США соблюдает условия договора, а Россия – нет.

Кроме того, альянс сильно обеспокоен российской ракетной системой 9М729, существование которой недавно признала Россия. И поскольку Россия внятных ответов не предоставляет, она очевидно нарушает ДРСМД, передает ТАСС.

НАТО с 2014 года заморозила политический диалог с Россией, в результате чего Совет Россия — НАТО четыре года провел менее 10 встреч (ранее 1-2 в месяц).

Американский лидер Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия нарушает условия соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысячи километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.