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Массовое убийство в Керчи 21 минута назад

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21 октября 201815:19

Керченская бойня: число пострадавших достигло 73

EPA

Число погибших в Керченской бойне достигло 73 человек, сообщили в Центре медицины катастроф Крыма.

Ранее сообщалось, что в больницах крупных городов находятся 46 человек, двоих студентов отправили бортом в Москву. Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47.

В Симферополе лечатся 15 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, передает РИА Новости.

17 октября около 12 часов в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 раненых, — так начиналось в среду срочное сообщение информцентра Национального антитеррористического комитета.

Учащийся колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал неустановленное взрывное устройство. По последним данным, погиб 21 человек. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Нападавший покончил с собой.

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