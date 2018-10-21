Крушение поезда на Тайване: 17 погибших, 132 пострадавших

В результате крушения скоростного поезда в районе тайваньского города Илань пострадали 132 человека, погибли 17, передает РИА Новости со ссылкой на пожарное управление Тайваня. Ранее сообщалось о 80 пострадавших.

На момент аварии в поезде было 366 человек, а не 310, как сообщалось ранее. Были ли среди них иностранцы, пока неизвестно.

Все люди, получившие травмы, госпитализированы в четыре больницы, им оказывается медицинская помощь.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье, 21 октября, в 16:50 местного времени (11:50 по Москве) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причины аварии выясняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомства Тайваня, в поисково-спасательной операции, помимо врачей и пожарных, принимают участие 150 военнослужащих. Из ближайшей войсковой части на место приехали десять санитарных машин.