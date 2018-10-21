21 октября 201815:28
Грек Тасос Сидиропулос обслужит матч "Ромы" и ЦСКА в Лиге чемпионов
Матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским ЦСКА обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.
Помогать ему будут соотечественники Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис, Анастасиос Папапетру и Атанасиос Дзилос. Резервным арбитром будет Дамианос Эфтимиадис.
Напомним, встреча пройдет 23 октября в Риме.
Ранее Сидиропулос несколько раз судил матчи армейцев в еврокубках. Самая памятная встреча состоялась в 2014 году. Когда ЦСКА обыграл английский "Манчестер Сити".
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