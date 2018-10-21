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21 октября 201815:35

"Электроцинк" потушили

Ольга Смольская/ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Площадь пожара, вспыхнувшего в ночь на воскресенье, достигла 4,5 тысяч квадратных метров​​​. При тушении погиб пожарный, еще двое пострадали, пишет РИА Новости.

 

Как сообщили в экстренных службах, завод остановлен, экологии района ничто не угрожает.

"Электроцинк" - крупнейшее промышленное предприятие Республики Северная Осетия-Алания.

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