"Электроцинк" потушили

Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Площадь пожара, вспыхнувшего в ночь на воскресенье, достигла 4,5 тысяч квадратных метров​​​. При тушении погиб пожарный, еще двое пострадали, пишет РИА Новости.

Как сообщили в экстренных службах, завод остановлен, экологии района ничто не угрожает.

"Электроцинк" - крупнейшее промышленное предприятие Республики Северная Осетия-Алания.