Обрушение пола на вечеринке в США, где пострадали 30 человек, попало на видео

Три десятка человек получили травмы различной степени тяжести в результате инцидента, произошедшего в ночь на воскресенье, 21 октября, в городе Клемсон, расположенном в штате Южная Каролина на юго-востоке США.

Один из гостей мероприятия запечатлел момент обрушения пола под танцующими людьми. Отдыхающие провалились в подвал здания, упав с высоты нескольких метров.

Местные власти провели эвакуацию жилого комплекса Woodlands of Clemson 2004 года постройки, в котором располагалось помещение, занимаемое клубом.

Через некоторое время им было разрешено вернуться в свои жилища, сообщает РИА Новости.