Врачи не успели спасти мужчину, прилетевшего из Антальи в Волгоград

В Волгограде умер по пути из аэропорта в больницу мужчина, прилетевший из турецкой Антальи. В Волгоград он прибыл авиарейсом компании "Катэкавиа", передает ТАСС.

Мужчине стало плохо, были вызваны врачи и реанимация, однако на пути в больницу он скончался в карете скорой помощи. Это произошло накануне, 20 октября, уточнила пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова. Причина смерти пассажира пока не установлена, рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.