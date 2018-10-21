Президенты России и Узбекистана дали старт строительству АЭС

Сразу после дискуссии на клубе "Валдай" у Владимира Путина в планах было поиграть в хоккей, а потом — самолет в Ташкент: начинался государственный визит президента России в Узбекистан.

Пропитанный сладким ароматом и восточным колоритом Алайский базар — неизменный поставщик всего самого свежего: и фруктов, и новостей. У каждого прилавка и в каждой чайхане — только и разговоров, что об атомной станции, которую Россия и Узбекистан будут строить вместе.

Праздничный плов в огромном казане — таким можно накормить 10 тысяч гостей — здесь хоть и готовят по старинке — на дровах — но даже повара понимают: дешевая электроэнергия, которую уже через 10 лет начнет вырабатывать АЭС, — мощный импульс развитию всей страны. Символический старт грандиозному проекту президенты России и Узбекистана дали вместе.

В это время на площадке между Ташкентом и древним Самаркандом строительная техника начинает вгрызаться в пески.

"Это шаг в новую атомную энергетику. Он задаст вектор развития не только энергетики — это перезагрузка промышленности вообще", — отметил Алексей Лихачев, гендиректор "Росатома".

В атомной сфере Узбекистан не новичок. И дело не только в богатых залежах урана, который используют как ядерное топливо. Еще в 1956-м тут создали Институт ядерной физики. Два года назад его, правда, чуть было не закрыли, но сегодня исследовательский реактор снова работает без остановки. И здесь это едва ли не такой же символ науки, как обсерватория внука Тамерлана Улугбека, впервые в мире составившего каталог звезд.

Будущая АЭС — это и новые рабочие места, и крупные заказы. Россия активно инвестирует в регион. Государственный визит Владимира Путина, где в каждом пункте программы — знаки взаимного уважения.

Во дворце Коксорой Путин и глава Узбекистана Мирзиеев снова скажут и про дружбу, и про взаимовыгодное сотрудничество.

"Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к 9 миллиардам долларов. Но я считаю, что это — только начало. В Узбекистане зарегистрированы более одной тысячи предприятий с участием капитала из России. Условия, которые президентом Мирзиеевым создаются для работы российских экономических операторов, дают основания полагать, что это тоже только первые шаги к совместной работе", — заявил глава российского государства.

Зеленый таможенный коридор уже дал зеленый свет узбекским овощам и фруктам на российские прилавки. Но экономическое сотрудничество России и Узбекистана давно не просто торговля. Ставка — на производство и технологии. Совершив настоящую техническую революцию, когда знаменитые самаркандские ковры, где разноцветные нити уже тысячелетиями переплетаются в яркие узоры давно не ручной работы, Узбекистан перестал быть исключительно поставщиком сырья. В структуре экспорта доля хлопка серьезно сократилась, уступив готовой продукции.

Это и про металлургию, и про газ — при участии российского капитала уже запущен Кандымский газоперерабатывающий завод — крупнейший в Центральной Азии. Машиностроение. Вот ростовские комбайны уже местной сборки. Глава Джизакской области на всякий случай примеряется к кабине.

Когда-то только в этих цехах и собирали знаменитые транспортники Ил-76. Ташкентский механический завод долгое время ведь и носил название авиастроительного объединения имени Чкалова. С распадом Советского Союза предприятие пережило не самые простые времена. Вот уже и 76-е здесь давно не выпускают, но теперь завод, кажется, постепенно выходит из затяжного пике.

В музее предприятия бережно хранят главные реликвии. Бортовой журнал того самого беспосадочного чкаловского перелета через Северный полюс (протяженностью 9130 километров и продолжительностью 63 часа 25 минут) и красное знамя Госкомитета обороны, которое завод, сумевший всего через два месяца после эвакуации из Химок начать выпуск самолетов, получал на протяжении 25 месяцев за героическую работу. Пройдя путь от Ли-2 до Ил-114, завод связывает будущее с иностранными инвесторами. И речь не только об авиации.

"Большие потребности в строительной технике, запасных частях, в других видах продукции, в том числе мы близко находимся от таких стран с развивающейся экономикой, как Афганистан, Пакистан, куда тоже можно экспортировать эту продукцию", — отметил Владимир Ерофеев, начальник Службы перспективного развития Ташкентского механического завода.

Общий пакет соглашений — от космоса до оборонки — на 27 миллиардов долларов. Прорыв! Большое внимание и образовательным программам. Русская наука и культура — то, что здесь неизменно ценят.

"С целью более широкого приобщения населения, прежде всего молодежи, к лучшим произведениям русской литературы мы планируем издать на узбекском языке 100-томное собрание "Шедевры русской классики", — сказал Шавкат Мирзиеев.

Русская речь в Узбекистане слышна повсюду, ведь русский в школах — предмет обязательный. Надира Бабаджанова — этническая узбечка — что не помешало ей победить в конкурсе "Лучший учитель русского". Многие ее выпускники едут учиться в Россию.

Но двери многих российских вузов — теперь будут открыты и в самом Узбекистане. Филиалы появятся у МИФИ, МГИМО. Ташкент пытается создать условия, чтобы молодые люди оставались здесь. А для тех, кто все же решит поехать на заработки в Россию, открывают специальные учебные центры. Здесь готовят, можно сказать, "дипломированных трудовых мигрантов" с безупречным знанием русского. Такие только в прошлом году перевели из России на родину без малого 4 миллиарда долларов. Тоже ведь инвестиции. А таблички перед входом наглядно показывают, кто Узбекистану ближе.