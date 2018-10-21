Крушение поезда на Тайване: уточненные данные

Число погибших при сходе поезда с рельсов на Тайване возросло до 18 человек, сообщает Central News Agency (Taiwan). Пострадавшими числятся более 150 человек, спасатели проверяют вагоны состава в поисках выживших или тел погибших, уточняется в сообщении.

На пресс-конференции, которая была срочно устроена компанией "Железная дорога Тайтунг", было заявлено прессе, что в поезде находились 366 человек. Пострадавшие направлены в несколько ближайших клиник, включая госпиталь для ветеранов и университетскую клинику. Иностранных граждан среди погибших и пострадавших нет.

Известно, что потерпевший крушение состав поступил на железную дорогу шесть лет назад и недавно ремонтировался. Причина трагедии будет устанавливаться в ходе расследования, к которому привлекут и специалистов национальной Ассоциации страхования. В частности, будет устанавливаться скорость, с которой двигался состав — по словам выживших пассажиров, перед крушением машинист несколько раз применял экстренное торможение.