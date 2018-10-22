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Раскол в православном мире 49 минут назад
Вместо автокефалии Киев получил ставропигию
Автор: Дмитрий Киселёв
15 октября в Минске Священный Синод Русской православной церкви решил разорвать все отношения с Константинопольским патриархатом. Это означает, что отныне наши священники не смогут служить совместно с представителями Константинополя, их Патриарх Варфоломей не упоминается в молитвах за здравие, а миряне из паствы Русской православной церкви не причащаются, не исповедуются, не венчаются и не отпеваются в храмах Константинополя, не проходят там обряд крещения.
Причина столь сурового решения, как говорится в решении Синода, — "антиканоническое посягательство на чужие церковные уделы", а если по-простому, то вторжение со своим уставом Константинополя на Украину и признание раскольнической Церкви там. Трагедия.
Больше других радуются в Америке, да оно и понятно. За всем этим торчат уши США. Госсекретарь США лицемерно призвал к прогрессу на Украине, как он выразился "в духе религиозной свободы". Интересно, что Киевская метрополия оказалась на канонической территории Московского патриархата почти за сто лет до появления как таковых Соединенных Штатов.
Что касается Константинопольского патриархата, что сейчас в турецком Стамбуле, то веками российские императоры были крупнейшими жертвователями Вселенского Престола, фактически содержа его. Да и в нынешнее время меценаты современной России лишь на благо реконструкции Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне принесли в дар, как считается, сотни миллионов долларов, на что и сам монастырь, и инфраструктура вокруг него были основательно реконструированы. Монастырь — в прямой канонической юрисдикции Константинопольского Патриархата.
Но, разумеется, главная боль — судьба православных на Украине, ведь это десятки миллионов людей. Для них година раскола — труднейшее испытание.
Автор: Николай Васильев
Мощи преподобного Василия — главная святыня Острожского монастыря в Черногории. Удивительную обитель, вырубленную прямо в скале на высоте 900 метров, показывает монах Владимир, кстати, аспирант Петербургской духовной академии. Ни батюшка, ни мы не ожидали увидеть паломника в вышиванке. Семья Николы — сербы. Рубашку крестный купил в Почаевской лавре, будучи в паломничестве.
Что такое раскол и чем это опасно, на Балканах знает каждый. И Сербская православная церковь одной из первых выразила поддержку братьям в России и на Украине. Вместе с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х Патриарх Сербский Ириней помолился в Белграде о единстве мирового православия.
"Первоиерарха нашей Церкви, Константинопольского патриарха, охватило искушение принять решение, которое может стать катастрофическим для Церкви, сделать то, на что он не имеет права. Речь о том, чтобы признать раскольническую Церковь и даже дать ей автокефалию. Такого еще не было", — заявил патриарх Сербский Ириней.
Собственно, автокефалию украинским раскольникам Стамбул пока не дает. Патриарх Варфоломей учредил в Киеве ставропигию, то есть подчиненную себе структуру, в которой пока всего двое иерархов, когда-то эмигрировавших с Украины в США и Канаду.
Президент Порошенко, выслушав "елей" от стамбульских посланников, решил отдать Константинополю Андреевский собор, построенный в Киеве по указу Елизаветы Петровны. Сейчас храм в ведении так называемой Украинской автокефальной церкви. Ее и так называемый Киевский патриархат Стамбул 11 октября признал вполне себе каноническими религиозными общинами. Русская церковь с таким решением Константинополя согласиться не может.
"Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию", — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Чего добивается Константинополь, можно только догадываться. При титуле "Вселенский" патриарх Варфоломей практически не имеет паствы. А у раскольников — около 4 тысяч приходов на Украине и в Северной Америке. Только вот вся иерархия самозванцев отлучена от церкви. И здесь интересен опыт Черногории.
"Ложный патриарх Киевский Денисенко — единственный, кто признает этих самозванцев, и единственный, кто с ними служит", — отметил Амфилохий, митрополит Черногорско-Приморский.
Митрополит Амфилохий, как и вся Сербская церковь, даже несмотря на решение Константинополя, киевского лжепатриарха не считает ни христианином, ни тем более священником.
"Раскол остается расколом. Его лидеры остаются лидерами раскола. А та Церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви", — уверен Иларион (Алфеев), председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский.
Странно, что Константинопольская церковь более 20 лет признавала все решения Москвы относительно раскольников. И – главное — анафему Михаила Денисенко, он же — бывший митрополит Киевский Филарет. В 1990-м Денисенко даже претендовал на Патриарший престол всея Руси, но, проиграв выборы Алексию Второму, развернул мощную и агрессивную кампанию за отделение Киевской кафедры от Москвы.
"Собор 1992 года судил Филарета не за идею национальную, не за автокефалию, как он и его сторонники стараются преподносить. Судили за его стиль и методы работы по управлению Украинским экзархатом, а потом Украинской православной церковью. Судил за его личную жизнь", — подчеркнул Владимир (Сабодан), в 1992-2014 годах — митрополит Киевский и всея Украины.
Личная жизнь — это нарушение монашеских обетов: у Денисенко были гражданская жена и трое детей. Кроме того, в апреле 1992 года он поклялся на Евангелии, что добровольно оставит кафедру, но от своих слов отказался, а в 1995-м собственными руками надел на себя куколь, организовав так называемый Киевский патриархат. Естественно, не без помощи властей Украины.
Пока националисты готовятся к захвату святынь, взывая к языческим божествам, лжепатриарх добавляет к своему титулу Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. О цинизме происходящего — грустные стихи известного украинского поэта Яна Таксюра:
Христа вам, может быть, не нужно.
Любовь, терпение — это для вас зло.
И душам вашим небо не нужно,
потому что веры в них не было и нет.
Прихожан, большинство которых сохраняют верность Украинской православной церкви Московского патриархата, не спрашивают ни Порошенко, ни Денисенко, ни Патриарх Варфоломей.
Именно из Белоруссии был подан тревожный сигнал мировому православию. Хотя изначально первое в истории Минска заседание Синода Русской церкви планировали посвятить 1030-летию Крещения Руси.
"Русская церковь сделала все, чтобы не допустить такого развития отношений, и нам не в чем себя винить. Мы максимально старались предостеречь наших братьев из Константинополя от того, чтобы они становились на путь поддержки и легализации раскола", — заявил Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела РПЦ.
Этот разрыв не первый — Константинополь уходил в унию, потом в Эстонию лез, как-то договаривались, и наши даже сейчас готовы, но Варфоломей должен определиться.
Почти все православные общины мира требуют экстренного совещания иерархов по украинскому вопросу, ведь речь идет об отношениях формально первой по чести кафедры и самой многочисленной православной Церкви мира.
"Раскол — это самое ужасное, самое страшное, что может случиться", — считает иеромонах Владимир, кандидат богословия, насельник Острожского монастыря.
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