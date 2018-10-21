Горбачев призвал Трампа почитать Путина

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал стремление США к выходу из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) желанием повернуть вспять политику ядерного разоружения. По его мнению, такое предложение американского лидера Дональда Трампа "подорвет" все усилия, которые приложили руководители СССР и самих США к достижению ядерного разоружения.

"Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя, убежден Горбачев. Он заявил, что отказ от этих соглашений "не от большого ума". "Отказ от РСМД — это ошибка", — цитирует слова экс-президента СССР "Интерфакс".

Он подчеркнул, что ранее достигнутые соглашения надо сохранять, потому что в них предусмотрен контроль. "Этим надо дорожить!", — считает Горбачев.

Политик готов подсказать США, что надо делать в данной ситуации: он призвал Вашингтон "отказаться от болезни, которая носит название "стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении".

Горбачев также посоветовал американским политикам ознакомиться с высказываниями президента России Владимира Путина, сделанными в Сочи. Он отметил, что российский лидер призывает к выполнению подписанных договоров. "Выступление президента России очень поучительно", — указал Горбачев.

Президент США Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из ДРСМД. Договор был подписан между СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, он вступил в силу 1 июня 1988 года.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что только может сожалеть о таких намерениях США, потому что этот договор вот уже 30 лет является опорой для европейской архитектуры безопасности. США ставит Европу перед сложными вопросами.