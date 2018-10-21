Не завтра: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина и прибывшего в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По словам Пескова, беседа состоится, но не в понедельник. "Не завтра", — ответил пресс-секретарь на вопрос "Интерфакса".

Как сообщил Песков, на встрече Путина и Болтона стороны обязательно обсудят Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Москва ожидает от посланника Вашингтона разъяснений в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из договора.

За последние шесть месяцев Джон Болтон второй раз посещает Россию. Ранее в Москве он готовил саммит глав России и США в Хельсинки. В этот раз американская сторона запросила встречи Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, помощником президента РФ по внешней политике Ю.Ушаковым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

После завершения визита в Москву Джон Болтон планирует обсудить вопросы безопасности с руководством Азербайджана, Армении и Грузии.