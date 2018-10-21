Острая боль: Анита Цой экстренно госпитализирована

Певица Анита Цой попала в больницу, об этом она сообщила в Instagram.

Артистка сообщила, что госпитализировали ее в Краснодарском крае. Ее экстренно доставили вертолетом из станицы Старощербиновская в Краснодар, так как возможно потребуется хирургическое вмешательство. Ранее после очередного концерта Анита пожаловалась на боли в пояснице.

До уточнения диагноза концерты Цой в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани пришлось перенести. "Я прошу прощения", — написала Цой, обращаясь к поклонникам.

Концертный директор певицы уже пообещал, что билеты, купленные на отмененные из-за болезни выступления, по-прежнему действительны.

В середине октября в больницах оказались сразу несколько российских звезд. Так, певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, перенесла операцию на ноге. Творческий и семейный дуэт Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой лечится от одинакового заболевания — рака кожи. Об этом музыканты рассказали накануне. На прошлой неделе музыкант Стас Пьеха попал в больницу с острым панкреатитом. Но обещал: "Жить я буду, петь тоже". И сообщил поклонникам, что в ближайшее время ему потребуется полная перезагрузка организма. В тот же день в одну из московских больниц был экстренно госпитализирован главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Операция на почке прошла успешно.